Жилищники смогли организовать проведение работ по вывозу мусора и замене освещения в подъездах домов микрорайона Дровяное

Андрей Зайцев.

Региональная общественная приёмная председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева - как одна из конечных точек решения проблем, которые не терпят отлагательств. Здесь наконец встретились жители многоквартирных домов микрорайона Дровяное и руководство управляющей компании "Успех сервис". Собственники жилья уже давно и безрезультатно пытались навести порядок. Отопление, вода и электричество. Инициатор прямого диалога - власти Мурманска. Прозвучало - жилищники смогли организовать проведение работ по вывозу мусора и замене освещения в подъездах. По капитальному ремонту в двух домах систем электро-, водоснабжения, водоотведения и отопления. Составлен график, его соблюдение на постоянном контроле.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Это яркий пример того, что активисты дома подняли эту проблему и сказали, что - да, при содействии муниципальной власти можно решать любые проблемы".







