О том, что связывает человека и государство, и почему все мы в ответе за свою страну. На конкурс "Я - гражданин России" северяне представили больше 1200 работ

Илья Комлев.

О том, что связывает человека и государство, и почему все мы в ответе за свою страну - тема, достойная философских трактатов. Школьникам Кольского Заполярья нужно было уложиться в куда более скромный объем - 1 лист. На конкурс "Я - гражданин России" северяне представили больше 1200 работ. С авторами лучших эссе сегодня встретилась глава региона.

Гражданин и государство - тема, достойная философских трактатов. Школьникам нужно было уложиться в куда более скромный объем - 1 печатный лист. Задача сверхсложная - писать о высоких материях коротко, простым языком. Здесь тему не только понимать, чувствовать надо.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Для вас патриотизм - это совершенно естественное чувство. Вы, дорогие ребята, и есть будущее России. Мне, конечно, очень приятно сегодня вам об этом сказать".

Леонид Захаров - один из победителей. Ученик Мурманской кадетской школы. Увлечения - физика и пейнтбол. Через год видит себя студентом - будущим инженером. Другими словами, не гуманитарий.

Ученики 11 класса Кадетской школы города Мурманска Даниил Черкасенко и Артем Окороков: "Мы знакомы с пятого класса. Очень хороший, добрый человек. Я даже с ним за партой сидел. Он очень трудолюбивый. Всегда стремится к своей цели и всего добивается. Но он, к тому же, очень стеснительный".

Стеснительность - одна из причин, по которой участвовать в конкурсе предложили именно ему. Видела потенциал, хотела дать возможность раскрыться и почти не помогала, утверждает педагог.

Преподаватель русского языка и литературы кадетской школы города Мурманска Ольга Виноградова: "Моя задача была просто где-то подкорректировать логику в рассуждениях, потому что это форма эссе. Где-то указать на речевые ошибки, которые часто детьми не замечаются".

Предложение стало неожиданностью. Вот превратить кусок металла в кулон - подарок девушке - запросто. А оттачивать непослушные слова...

Ученик 11 класса Кадетской школы города Мурманска Леонид Захаров: "Я, честно говоря, сначала удивился, потом обрадовался. А потом думал очень много. Это сочинение заставило задуматься, что значит для меня быть гражданином России".

Главный критерий оценки конкурсных работ - откровенность. Патетические оды были не в цене.

Доцент мурманского Института развития образования Ольга Дмитриева: "В сочинениях такого рода для детей есть опасность уйти в какой-то излишний пафос, в какую-то неискренность".

Всего на конкурс "Я - гражданин России" из нашего региона поступило 1246 работ. Поздравления от губернатора заслужили трое.







