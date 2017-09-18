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18.09.2017 18:50

Суровый Верманский рубеж. Вблизи поселка Алакуртти увековечили память героев Великой Отечественной войны

Андрей Зайцев.

В день освобождения Алакуртти у мемориала близ посёлка преданы земле останки тридцати двух советских солдат. Этот день и это место для жителей Кандалакшского района - святые. Память героев, которые десятилетия назад положили свои жизни ради нас, не перестают чтить благодарные потомки.
Два берега одной реки. Рубеж под кодом "Верман". Стоп! - приказали мы войне здесь в грозном 41-м. Суровый Верманский рубеж - войны бессмертная страница. Небольшая речушка неподалеку от Алакуртти разделяла советские войска с вражескими силами. С той поры минуло 73 года, но память о подвиге живет и будет жить.
Глава с. п. Алакуртти Алексей Владимиров: "Самое важное событие в современной истории нашего посёлка. Эта дата - дата его перерождения. И значение этого события не тускнеет с годами, а лишь с возрастающей силой подчёркивает его роль и значение для Алакуртти".
Здесь была передовая. С начала войны солдаты стояли насмерть и не пустили фашистов к Кандалакше. Бои на Кандалакшском направлении начались 1 июля 1941 года. Наступление врага развевали 36-й армейский стрелковый корпус в составе 169-й немецкой стрелковой дивизии, боевой группы СС "Норд" и 6-я финская пехотная дивизия армии "Норвегия". Противник превосходил советские войска в живой силе почти в 2,5 раза, в артиллерии и минометах в 1,5, в танках и самолетах - в 4. Согласно планам гитлеровского командования немецкие войска к 15 июля должны были выйти к Белому морю, овладеть Кандалакшей, перерезать Кировскую железную дорогу и таким образом лишить сухопутной связи с центром всю Мурманскую область.
В сентябре 44-го года нацистов выбили из Алакуртти. С того времени здесь проходят памятные мероприятия. По традиции - торжественный митинг, участие в котором приняли ветераны, труженики тыла и дети войны. На воинском мемориальном кладбище проводятся захоронения останков погибших солдат в период финской компании и в годы Великой Отечественной войны. В этом году преданы земле тридцать два бойца, пятеро из них были найдены поисковой группой города Салла и переданы кандалакшскому отряду "Верман".
Настоятель Храма Святого Благоверного Александра Невского Отец Валентин: "Неимоверным, трудным усилием этих поисковиков, ребят - находят останки, открывают имена людей, бойцов, которые свою жизнь отдали для того и за то, чтобы мы сегодня могли собираться, быть со своими семьями и помнить".
Каждый год в эту дату вспоминают всех тех, кто  отстоял победу в этой тяжелой и кровопролитной битве. Возложение венков как дань памяти, за подвиг и отвагу дедов и прадедов, минута молчания - боль и скорбь от потерь, которые затронули каждую семью нашего народа. Народа-победителя.
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