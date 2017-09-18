Мурманская область - на старте "Кросса нации". Самый масштабный в стране спортивный праздник открыл осенний календарь соревнований

Татьяна Нестерова.

Мурманская область - на старте "Кросса нации". В Заполярье на всероссийских соревнованиях в этом году поставлен рекорд по количеству участников. Главной площадкой, традиционно, стала "Долина Уюта". Татьяна Нестерова - о настроении спортсменов и приверженцев здорового образа жизни.

В здоровом теле - здоровый дух! День бега в стране - самое масштабное и по массовости, и по географии спортивное мероприятие.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Сегодня нужно меньше говорить, а участвовать всем. Сегодня День бега. Вся страна бежит. Кто-то будет побеждать в соревнованиях. Кто-то будет просто заканчивать дистанцию. Ну а кому-то просто придется победить свою лень для того, чтобы оторваться от дивана, прийти сюда и поучаствовать в этом дне здоровья".

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах Лариса Круглова: "Сегодня - в команде. Сколько побегут все, кто будет рядом, столько побегу и я. Конечно, сверхзадач для себя не ставлю. Главное сегодня - участие и это праздничное настроение".

Трасса обновлена. Как прозвучало, Долина Уюта подготовлена для вовлечения в свою орбиту новых приверженцев здорового образа жизни. Всего в Мурманской области на старт вышли больше 5 тысяч участников забега.

Председатель Мурманской областной Думы, фракция "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Главное - заниматься спортом. Желаю всем победы. А то, что вы пришли, приняли участие в этих соревнованиях - это уже ваша маленькая победа".

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "Возраст очень разный. Сегодня даже вот год и 2 месяца ребенок стартует вместе со своим отцом. Правда, побежит в рюкзаке, но тем не менее. Уже приобщают к спорту".

Дистанции - от 100 метров. Трасса для самых подготовленных - 12 километров. Вместе любители и профессионалы, включая чемпионов и призеров соревнований мирового уровня и, конечно, ветеранов спорта.

Ветеран спорта Мурманской области Валентина Устиленцева: "Спорт дает здоровье. Вот если не будешь шевелиться, тогда ляжешь и отдыхаешь. Спорт дает здоровье. Долину Уюта строила. В Долине Уюта тренируюсь".

На Кольском Севере "Кросс нации" проводится с первого дня существования проекта. Уже в 14 раз, после летних каникул, забег открыл календарь всероссийских мероприятий.







