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18.09.2017 17:05

В правительстве Мурманской области состоялось очередное оперативное совещание

Елена Сивонен.

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области сегодня начали с новости со знаком "плюс". Минэко зарегистрировало первого резидента ТОСЭР - территории опережающего развития "Кировск". Компания вложит в экономику моногорода почти 130 миллионов рублей и создаст 137 рабочих мест. Из первых рук - итоги Всероссийского съезда операторов капремонта. Алена Кузнецова о лицензионном контроле. До совершенства не хватает дополнительных оснований для отзыва лицензий. Это - в проработке. Из нового в сфере капремонта - ужесточение процедуры отбора подрядчиков. Заведомо занижая цены, нередко они подтверждают истину "дёшево - не значит качественно". Отопительный сезон вновь на повестке. После 19 сентября неподача ресурса - нарушение. И тут - обращение к главе Заозерска, где ситуация, цитируя губернатора, "вопиющая".
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Валерий Михайлович, не бывает оперативного совещания, на котором у меня к вам не возникало бы вопросов. У меня сложилось впечатление, что мне написали почти все жители Заозерска - жалуются на отсутствие тепла. В чем дело?"
Глава администрации ЗАТО г. Заозерск Валерий Урошлев: "Не открою большого секрета, что тепловые сети и котельная у нас появились в собственности в мае. Сетями на протяжении последних 50 лет никто не занимался. У нас осталось неподключенными 14 домов. На сегодня две бригады в количестве 18 человек уже две недели работают без выходных, без проходных, но чем дальше мы ремонтируем, тем дальше сети у нас начинают прорываться. По пятой ветке у нас 4 дома будут подключены в течение 4 дней, по седьмой ветке все ремонтные работы до понедельника будут закончены".
На связи и муниципалитеты, которые в этом году впервые участвуют в программе поддержки местных инициатив. Это когда население принимает непосредственное участие в определении приоритетных проблем, софинансирует проекты, контролирует их реализацию. Самый активный муниципалитет - Ловозерский район. С ремонтом тренажерного зала в Ревде, устройством спортплощадки и покупкой мини-трактора в Ловозере. Оленегорск приобрел уличный LED-экран. В Мурмашах отремонтировали фасад школы.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Это очень хороший пример совместной работы. Обрадую вас, в 2018 году мероприятия по поддержке местных инициатив будут продолжены. Предлагаю муниципалитетам, которые по каким-либо причинам не приняли участие в проекте 2017 года, активнее включаться в эту работу, опираться на опыт своих коллег. Видите, и граждане активно эти проекты поддерживают, они становятся такими объединяющими проектами".
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