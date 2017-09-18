Зарегистрирован первый резидент ТОСЭР «Кировск» – производственное объединение «Комплекс»

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили развитие территории опережающего социально-экономического развития в Кировске. Губернатор Марина Ковтун сообщила, что 11 сентября министерство экономического развития РФ зарегистрировало первого резидента ТОСЭР «Кировск» – производственное объединение «Комплекс». В рамках инвестпроекта по созданию площадки комплексной утилизации боеприпасов компания вложит в экономику моногорода почти 130 млн рублей и создаст 137 новых рабочих мест.



«Активную работу над созданием территории опережающего социально-экономического развития в Кировске мы совместно с администрацией города начали ещё в 2016 году. Мурманская область вошла в первую двадцатку регионов, где принято решение о создании ТОСЭР на территории моногорода», – подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун и попросила главу администрации Кировска Сергея Свинина доложить о работе с потенциальными резидентами и ходе подготовки заявки в Фонд развития моногородов.



По словам Сергея Свинина, документы второго резидента сейчас находятся на рассмотрении в областном Минпроме, в Фонд развития моногородов готовится заявка о реализации инвестиционного проекта по строительству инфраструктуры для коттеджных поселков.



Глава региона поручила городской администрации оказать максимальную поддержку первому резиденту ТОСЭР, министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской области – продолжить работу по сопровождению потенциальных инвесторов и будущих резидентов территории опережающего социально-экономического развития.



Также губернатор задала глава администрации вопрос о ходе строительства автоподъезда к Кировску. Сергей Свинин проинформировал, что работы находятся в финальной стадии, подходит к завершению укладка второго слоя асфальта, водоотливных лотков. Вскоре дорожники приступят к нанесению разметки и благоустройству.



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