В Мурманске на 30 процентов сокращены интервалы движения автобусов на 33 маршруте

Илья Комлев.

Напомним, год назад его продлили до Росляково, чтобы связать с центром самый северный микрорайон Мурманска. Теперь вместо 8 на линии работают 12 машин. Они выполняют 120 рейсов в день. Последний (до улицы Лобова) отправляется из Росляково вечером почти в 11 часов. Мониторинг пассажиропотока продолжается. При необходимости расписание будет корректироваться, чтобы сделать общественный транспорт максимально доступным для горожан.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Сергей Коробков: "Мы не только решали вопрос с Росляково. Улица Орликовой - тоже большой микрорайон, и тоже жители просили увеличить время работы. Мы его увеличили. И оттуда точно также можно выехать почти в 11 вечера. Такого никогда не было".







