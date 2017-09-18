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18.09.2017 14:58

У выпускников Мурманской области завершился ЕГЭ в сентябрьские сроки

Дополнительный период проведения единого государственного экзамена в сентябре 2017 года прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений.

ЕГЭ проводился по двум предметам – русскому языку и математике базового уровня. Экзамены прошли 5, 8 и 16 сентября.

Сдать экзамены в сентябрьские сроки имели право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования, либо получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки.

«Сентябрьский период позволил части выпускников 2017 года, не получивших аттестат по итогам основного периода экзаменов, улучшить свой результат и теперь у них есть возможность продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Мониторинг хода проведения ЕГЭ в сентябре осуществляли федеральные эксперты, общественные наблюдатели и онлайн-наблюдатели. В пункте проведения экзамена, задействованном для сентябрьской волны ЕГЭ, велось видеонаблюдение в режиме онлайн и использовались технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов по завершении экзаменов.


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