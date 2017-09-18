Буксир Росатомфлота «Юрибей» спущен на воду

16 сентября на площадке ООО «Краншип» (г. Темрюк, Краснодарский край) состоялась церемония спуска на воду ледокольного буксира ФГУП «Атомфлот», строящегося в рамках проекта «Портофлот». Судно проекта «Т40105» назвали «Юрибей» (по названию реки, протекающей по территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на полуострове Ямал).

- Ледокольный буксир оснащен азимутальными колонками «Azipod ICE1400» и имеет ледовый класс Arc 6, - говорит первый заместитель генерального директора - главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – «Юрибей» будет способен круглый год работать в порту Сабетта. Это инновационный буксир с новейшей системой электродвижения.

Мощность ледокольного буксира «Юрибей» составляет 7 мВт, ледопроходимость – 1 метр при скорости 2 узла. Длина - 39, 54 м, ширина - 14 м. Численность экипажа - 10 человек.

Приход ледокольного буксира в порт Мурманск запланирован на конец октября. После этого судно проследует для работы по обеспечению комплекса портовых услуг в Обской губе.

В настоящее время в порту Сабетта продолжают работы буксиры проекта «Т3150А» «Пур» и «Тамбей».



/ Отдел коммуникаций Росатомфлота /