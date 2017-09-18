В Мурманске встретятся арктические путешественники и полярники

Мурманская область как часть Арктической территории не может оставаться в стороне от Арктического тренда. Именно поэтому одним из базовых мероприятий ежегодной Мурманской международной деловой недели стала Международная конференция «Полярные маршруты Арктики». За годы своего существования конференция зарекомендовала себя как эффективная диалоговая площадка для представителей власти, научно-исследовательских и образовательных центров, молодежных и общественных организаций в сфере развития экспедиционной деятельности в Арктике.



Главной особенностью конференции в 2017 году станет панельная дискуссия, которая пройдет в совершенно новом формате для нашего региона, – это будет своеобразный Клуб путешественников.



В списке участников «Клуба путешественников» известные арктические полярники и исследователи. Среди них Герой России, почетный полярник Михаил Малахов; путешественник и полярный гид Виктор Симонов; исследователь Арктики Инге Солхейм (Норвегия); почетный полярник России Михаил Красноперов; полярный исследователь Кристиан де Марлиав (Франция); арктический путешественник, директор экспедиционного центра «Арктика» Владимир Чуков. Запланировано и участие путешественника Дмитрия Шпаро – руководителя экспедиции, которая первой в мире достигла Северного полюса на лыжах.



Модератором выступит вице-президент Ассоциации полярников России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.



Погрузиться в историю полярных исследований и узнать больше об Арктике можно будет 14 ноября в Мурманске на площадке ГДЦ «Меридиан».



С подробной информацией о международной конференции «Полярные маршруты Арктики» можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области или по телефону 8 (8152) 486 375 (Денис Мальцев).



С другими новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте министерства, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте» по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.





/ Министерство экономического развития Мурманской области /





