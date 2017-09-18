Как ведутся работы по ремонту объекта улично-дорожной сети в Мурманске на Нижне-Ростинском шоссе проверили городские власти

Анастасия Русинова.

На Нижне-Ростинском шоссе Мурманска продолжаются дорожные работы. Специалисты снимают верхний слой, исправляют поврежденный профиль и укладывают новый асфальт. Эта дорога давно нуждалась в реконструкции. Проект по восстановлению был разработан еще в 2007 году. Тогда его стоимость составляла около 500 миллионов рублей. Почти столько же тратится ежегодно на все дорожные работы в городе. Кроме того, до конца не ясно останется ли дорога в ведении муниципалитета или станет федеральной. Тем не менее в этом году работы начались. Планируют сделать большую часть - 20 тысяч квадратных метров.

Председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации г Мурманска Константин Мастюгин: "Щебеночно-мастичный асфальт начали укладывать уже достаточно давно, он уже проявил себя хорошо - износостойкий, поэтому данная улица должна хорошо у нас проработать".

По словам специалистов, кроме асфальта на этом участке дороги требуют замены многие коммуникации. Не везде предусмотрены ливневые стоки. Все это приходится учитывать в работе. Оставшуюся часть Нижне-Ростинской дороги отремонтируют в следующем году. Дорожно-ремонтный сезон 2017 почти закончен.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мы выходим на завершающую стадию, до 30 сентября нам осталось заасфальтировать улицу Нахимова. Вот я сейчас специально проехал с севера на юг, и выезд из города по Героев-североморцев до поста ВАИ, остальные работы, по сути, в городе закончены".







