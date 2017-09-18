Школьники Кольского Заполярья приняли участие в конкурсе "Я — гражданин России"

Илья Комлев.



Что связывает человека и государство? Почему мы в ответе за свою страну. Тема — достойная философских трактатов. Школьникам Кольского Заполярья нужно было уложиться в куда более скромный объем — 1 лист. На конкурс "Я — гражданин России" представлено 1246 работ. Три из них отметили на уровне Северо-Западного федерального округа. С авторами лучших эссе сегодня встретилась глава региона.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Юные граждане всей России, которые родились уже в новой, современной России и знают ее такой - успешной, сильной, процветающей страной и единой. Конечно, для вас патриотизм - это совершенно естественное чувство. Вы, дорогие ребята и есть будущее России. Мне, конечно, очень приятно сегодня вам об этом сказать".

Критерии оценки задавали федералы. Учитывались логичность изложения, качество речи, соответствие теме. Одно из важнейших условий - откровенность и простота изложения. По признанию жюри, это требование было самым сложным.

Доцент мурманского Института развития образования Ольга Дмитриева: "В сочинениях такого рода для детей есть опасность уйти в какой-то излишний пафос, в какую-то неискренность. Но мы, комиссия с радостью отметила, что в наших работах таких опасностей авторами сочинений удалось избежать".