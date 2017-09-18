Первый Международный рыбопромышленный форум и отраслевая выставка прошли в Санкт-Петербурге

Кольское Заполярье в Северной столице представили первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, замгубернатора Григорий Стратий и профильный министр Андрей Иванов. Значимым мероприятием форума стало обсуждение стратегии рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года. По объемам производства рыбы в аквакультуре, наш регион — в числе лидеров. Кроме того, в рамках форума на Ленинградском судостроительном заводе заложены два рыбопромысловых судна. Соглашение о совместной реализации проекта подписано руководством компании "Мурмансельдь-2" и Северо-Западного филиала Сбербанка России.





