ФИПИ провел экспертное обсуждение вопросов организации и проверки итоговых сочинений

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) в рамках серии семинаров провел экспертное обсуждение организационных и содержательных вопросов, связанных с проведением итогового сочинения (изложения).

В ходе первого семинара были обсуждены предложения по совершенствованию процедуры проведения итогового сочинения, методических материалов, рекомендуемых к использованию при организации, проведении и оценивании сочинения, были рассмотрены результаты анализа проведения итогового сочинения (изложения) в 2016/17 учебном году.

Заместитель председателя Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Российской Федерации, председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова представила результаты анализа предложений субъектов Российской Федерации по совершенствованию процедуры проведения и модели итогового сочинения.

Участники семинара обменялись опытом по вопросам оценивания работ, методике обучения написанию сочинения, обсудили влияние ЕГЭ по русскому языку и литературе на подходы обучающихся к написанию итогового сочинения.

Второй семинар был посвящен оцениванию итогового сочинения при приеме на обучение в вузы. Специалисты ФИПИ представили выводы по результатам анализа использования и оценивания итогового сочинения при приеме на обучение в вузы и методические рекомендации по разработке подходов к оцениванию итогового сочинения образовательными организациями высшего образования.

Подходами к организации учета итогового сочинения в вузах поделились преподаватели МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, Московского педагогического государственного университета, Московского городского университета управления Правительства Москвы, Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, Российского государственного социального университета и других вузов.

В семинарах приняли участие 170 специалистов из 37 субъектов РФ: эксперты, проверяющие сочинения, методисты и представители органов исполнительной власти субъектов РФ, представители общественных организаций, сотрудники региональных центров обработки информации, представители вузов.

Министерство образования и науки

Мурманской области