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18.09.2017 13:35

От классики до джаза. Новый творческий сезон открыла Мурманская областная филармония

Елена Сивонен.

Новый творческий сезон открыла Мурманская областная филармония. Как правило, культурный старт в храме искусства давали в День музыки - 1 октября. В этом году раньше, понимая востребованность зала публикой. "Венецианский карнавал". На сцене - известные музыканты, солист Большого театра Иван Паисов - гобой, и органист-виртуоз, композитор Александр Удальцов. В их исполнении произведения эпох барокко и романтизма. Сочинения Вивальди, Баха, Мендельсона, ЛальЕ. Директор филармонии - о сюрпризах музыкального сезона. Их много, для поклонников классической и джазовой музыки. В середине октября начнет работу виртуальный концертный зал. В онлайн режиме, выступления лучших оркестров и солистов страны.
Директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина: "Фестиваль "Мелодия Арктики" тоже подготовил очень интересные программы, где и любителям джаза будут сюрпризы, встречи с такими замечательными джазовыми музыкантами, как Крамер, Бутман. Также и любители оперной музыки имеют возможность встретиться с такой популярной сейчас оперной дивой, как Вероникой Джиоевой".
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