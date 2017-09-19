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19.09.2017 17:15

Заканчивается голосование в первом этапе конкурса за лучшего участкового Мурманской области

С 11 сентября в регионе стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый». Первый этап – районный: жители всех районов Мурманской области могут выбрать «своего» участкового, чтобы он смог перейти в следующий этап. Голосование проводится на сайте УМВД России по Мурманской области в разделе «Народный участковый-2017». Для того, чтобы голосование проводилось объективно, отдать свой голос можно через аккаунт социальных сетей.

Сотрудники УМВД России по Мурманской области призывают граждан активно подключиться к он-лайн голосованию и выбрать самого лучшего участкового уполномоченного полиции в своем районе.
Напомним, проект «Народный участковый» - это пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших участковых выбирают непосредственно те, чей покой они охраняют – жители Мурманской области.
 
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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