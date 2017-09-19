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19.09.2017 10:45

На территории турбазы "Ирвас" пройдет региональный полевой лагерь "Юный спасатель" и "Юный пожарный"

С 19 по 21 сентября на территории турбазы "Ирвас" будет проходить   региональный полевой лагерь «Юный спасатель» и «Юный пожарный».

В состязаниях примут участие подростки 14-17 лет в  составе команд образовательных организаций Мурманска и области, прошедшие подготовку по направлению «Аварийно-спасательное дело» в течение учебного года.
Три дня команды будут соревноваться в поисково-спасательных работах в природной среде, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на акватории, в комбинированной пожарной эстафете, в кроссе на дистанции 1 км, в комплексном силовом упражнении.
Торжественное открытие соревнований состоится 19 сентября,  в 12.00 на туристической базе "Ирвас".
 Организаторами слета выступают Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Управлением по ГОЧС и ПБ Мурманской области, мурманским городским комитетом по образованию и областной детско-юношеской спортивной школой.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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