На территории турбазы "Ирвас" пройдет региональный полевой лагерь "Юный спасатель" и "Юный пожарный"

С 19 по 21 сентября на территории турбазы "Ирвас" будет проходить региональный полевой лагерь «Юный спасатель» и «Юный пожарный».

В состязаниях примут участие подростки 14-17 лет в составе команд образовательных организаций Мурманска и области, прошедшие подготовку по направлению «Аварийно-спасательное дело» в течение учебного года.

Три дня команды будут соревноваться в поисково-спасательных работах в природной среде, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на акватории, в комбинированной пожарной эстафете, в кроссе на дистанции 1 км, в комплексном силовом упражнении.

Торжественное открытие соревнований состоится 19 сентября, в 12.00 на туристической базе "Ирвас".

Организаторами слета выступают Министерство образования и науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Управлением по ГОЧС и ПБ Мурманской области, мурманским городским комитетом по образованию и областной детско-юношеской спортивной школой.

Главное управление МЧС России по Мурманской области