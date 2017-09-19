В Мурманске состоится презентация брошюры «Предупрежден – значит, вооружен! Как не попасться на финансовую удочку»

Сегодня в 11:30 в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» организует презентацию брошюры «Предупрежден – значит, вооружен! Как не попасться на финансовую удочку».

В мероприятии примут участие:

помощник депутата Государственной Думы ФС РФ А.В. Лященко, руководитель Мурманского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Громыко;

руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области Юрий Шадрин;

актив Мурманского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;

получатели социальных услуг ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ».



Мурманское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России»