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18.09.2017 12:17

В Мончегорске сотрудники Росгвардии приняли участие в раскрытие двух преступлений

В минувшие выходные сотрудники Отдела вневедомственной охраны по г. Мончегорску задержали гражданина 1981 года рождения, нанесшего ножевое ранение своей сожительнице, и гражданина 1975 года рождения, совершившего кражу денежных средств из квартиры знакомой.
После сообщения из диспетчерской службы городской больницы о вызове в одну из квартир, расположенную в доме № 15 на ул. Климентьева, сотрудники Росгвардии, находящиеся на маршруте патрулирования, получили указание выехать на место происшествия. По прибытию на  указанный адрес, в квартире сотрудниками вневедомственной охраны был задержан мужчина, который в ходе ссоры нанес ножом удар в шею гражданке 1972 года рождения. После осмотра бригадой скорой помощи женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, а ее сожителя сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в отношении гражданина 1981 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Ориентировку на розыск мужчины 1975 года рождения, подозреваемого в совершении кражи из квартиры 36-летней местной жительницы сотрудники вневедомственной охраны, находящиеся на маршруте патрулирования, получили от сотрудников уголовного розыска. В ходе отработки возможных мест нахождения, разыскиваемый гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как удалось установить сотрудникам полиции, мужчина в ходе совместного распития спиртных напитков, путем свободного доступа, похитил у своей знакомой денежную сумму в размере 5000 рублей. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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