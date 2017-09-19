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19.09.2017 10:15

Сегодня - День оружейника в России

День оружейника в России — профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он появился в России в 2010 году, благодаря, пожалуй, самому известному оружейнику современности — Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю уже легендарного автомата АК-47. В качестве даты праздника выбрали 19 сентября — день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства. Оружие применялось человеком с первобытных времен. С каждым новым веком эти специалисты совершенствовали образцы выпускаемого оружия. Русские оружейники также славились своим мастерством во все времена. И в настоящее время образцы российского оружия по праву считаются одними из лучших в мире, и на оборонную промышленность работают десятки предприятий по всей стране. Именно поэтому День оружейника — важное и значимое событие для всех работников и специалистов данной отрасли. Сегодня этот профессиональный праздник отмечают во многих городах страны, где действуют оборонные предприятия. Но наибольшую радость появление новой даты доставило, конечно, жителям Ижевска, родины АК-47, и Тулы, города, который издавна славится традициями создания оружия. Здесь в этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты и салюты. В рамках праздничных мероприятий также проходит награждение государственными наградами отличившихся работников и ветеранов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кстати, в Туле в 2012 году в честь праздника около здания Музея оружия была заложена Аллея славы знаменитых оружейников.

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