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19.09.2017 10:00

"На дрейфующих льдах". Сегодня в Мурманске откроется выставка, посвященная 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции "СП-1"

Сегодня в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки "На дрейфующих льдах", посвященной 80-летию со дня открытия первой дрейфующей станции "СП-1" под руководством советского исследователя Арктики Ивана Дмитриевича Папанина.

Впервые мурманчане и гости города смогут познакомиться с фотографиями, научными приборами и оборудованием, картами дрейфов, портретами начальников станций, личными вещами и экипировкой полярников, предметами филателии и нумизматики, отражающими историю отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий.
Исследования Центральной Арктики с дрейфующих льдов - выдающийся отечественный научный проект, получивший развитие в XX и начале XXI века. Идея, выдвинутая великим полярным исследователем Фритьофом Нансеном, была развита советскими учеными в 1930-е годы и воплощена в жизнь организаторами отечественной науки, полярными исследователями и летчиками.
В течение нескольких десятилетий в Северном Ледовитом океане постоянно проводились комплексные исследования в области гидрометеорологии, гидробиологии, геофизики, экологии, полярной медицины и многих других дисциплин. Результатами деятельности дрейфующих станций стали многочисленные открытия в различных областях науки.
Выставка подготовлена Российским государственным музеем Арктики и Антарктики совместно с Мурманским областным краеведческим музеем.
Выставка будет работать по 29 октября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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