За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести.

15 сентября в 19 часов 25 минут в Мурманске на улице Свердлова водитель 1974 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Рено», допустил наезд на мужчину 1985 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход госпитализирован.

15 сентября в 16 часов 15 минут в Печенгском районе на автоподъезде к населенному пункту Корзуново мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива», выезжал с прилегающей территории на проезжую часть, не предоставил преимущества в движении автомобилю «КАМАЗ», в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП 60-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» госпитализирован.

16 сентября в 21 час 20 минут в Мурманске на улице Книповича водитель автомобиля «Шевроле» допустил наезд на молодого человека 1997 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход был госпитализирован.

16 сентября в 18 часов 30 минут в Североморске на улице Душенова водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь в крайней правой полосе, начал маневр перестроения в крайнюю левую полосу, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Рено», после чего от динамического удара автомобиль «Фольксваген» откинуло на крайнюю левую полосу, где произошло столкновение с автомобилем «УАЗ». В результате происшествия госпитализированы водитель автомобиля «Фольксваген» 1989 года рождения и пассажиры автомобиля «Рено»: женщина 1962 года рождения и мальчик 2012 года рождения.

16 сентября в 17 часов 45 минут на 24 километре автодороги «Заполярный-Сальмиярви», молодой человек 1991 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», допустил наезд на стоящий впереди автомобиль «Хендай» под управлением мужчины 1975 года рождения, который остановился на проезжей части для предоставления преимущества в движении встречному транспорту перед поворотом налево. В происшествии пострадал водитель автомобиля «Лексус».

16 сентября в 15 часов 00 минут в Кировске водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на двух 15-летних пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия один из молодых людей обслужен амбулаторно.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области