Жители Заполярья удовлетворены качеством оказания государственных услуг по линии миграции

В настоящее время подразделения по вопросам миграции Мурманской области предоставляют заявителям 15 государственных услуг, из них 6 государственных услуг оказываются с помощью Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг.

За 8 месяцев текущего года подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области предоставлено 188660 государственных услуг, из них более 16 тысяч заявлений поступило через Единый портал государственных услуг.

На постоянной основе проводится мониторинг удовлетворенности качеством оказания государственных услуг в сфере миграции. За 8 месяцев 2017 года этот показатель составил более 98%.

Для удобства граждан на объектах оказания государственных услуг в сфере миграции созданы 20 Центров обслуживания ЕСИА, которые позволяют заявителям зарегистрировать и подтвердить учетную запись для дальнейшей подачи документов через Единый портал государственных услуг. Так, в 2017 года сотрудниками ЦО ЕСИА миграционных подразделений были подтверждены 5006 учетные записи.

Также Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области напоминает жителям Мурманской области, что с начала 2017 года установлена возможность снижения размера государственной пошлины на 30% при обращении через Единый портал государственных услуг. Такая скидка действует для жителей Заполярья, которые обращаются в миграционную службу за оформлением заграничных паспортов, в том числе нового поколения, а также паспортов гражданина Российской Федерации. Единственное условие – скидка действует только при оплате государственной пошлины через портал госуслуг.

Так, например, размер государственной пошлины для оформления заграничного паспорта нового поколения для заявителя, достигшего 14-летнего возраста, составляет 3500 рублей. При обращении через Единый портал государственных услуг гражданин потратит 2450 рублей.

Ресурс Единого портала удобен в использовании, обеспечивает сокращение затраченного гражданином времени для подачи заявления о предоставлении требуемой государственной услуги, позволяет прибывать в подразделения по вопросам миграции в конкретное время и для выполнения конкретных действий.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области)