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18.09.2017 17:30

В Мурманске состоится лекция модельера Натальи Туровниковой «Самообразование в моде»

20 сентября в 18.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, д. 3, 2 этаж) состоится открытая лекция модельера, члена Союза дизайнеров России Натальи Туровниковой.

Наталья является автором журнала VOGUE Россия, fashion-блогером и стилистом. Она также поддерживает молодых дизайнеров, выступает в качестве стилиста и продюсера модных показов.
Лекция приурочена к проведению ежегодного международного конкурса Lexus Design Awards, который был учреждён в 2013 году и обращён к талантливым дизайнерам со всего мира. В рамках лекции Наталья Туровникова поделится с аудиторией своими знаниями и опытом в области модного самообразования и расскажет, где можно черпать информацию, на чьих историях стоит учиться и как правильно смотреть на мир моды.
Для участия в лекции необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальном сайте Lexus-Мурманск.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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