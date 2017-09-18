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18.09.2017 17:10

Прокуратурой в деятельности управляющих компаний выявлены нарушения Стандарта раскрытия информации

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска по результатам мониторинга официального сайта в сети интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, в деятельности 5 управляющих организаций выявлены нарушения требований Стандарта раскрытия информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 №731.

Самым распространенным нарушением требований Стандарта является неразмещение на официальном сайте отчетов об исполнении управляющей компанией договора управления многоквартирными домами.
Также в ходе мониторинга в действиях двух управляющих организаций выявлены нарушения требований пункта 16 Стандарта, согласно которому изменения, внесенные в раскрытую информацию, подлежат опубликованию на официальном сайте в сети Интернет в течение 7 рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений.
Вместе с тем, как показала проверка, указанные управляющие организации сведения об изменениях, касающихся смены руководства компаний, до настоящего времени на официальном сайте не разместили.
По результатам проверки прокуратурой округа руководителям 5 управляющих компаний внесены представления об устранении выявленных нарушений.
Рассмотрение представлений и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры округа.
Проверка в указанной сфере будет продолжена.

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