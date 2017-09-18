Мурманское УФАС России приглашает представителей СМИ принять участие в брифинге

В среду, 20 сентября 2017 года, Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проведет брифинг, посвященный вопросам продажи муниципального недвижимого имущества в обход норм Закона о приватизации.

Тема будет касаться многочисленной продажи муниципального имущества ЗАТО Александровск.

В данном брифинге примет участие начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России Полищук Марина Сергеевна.

Брифинг состоится 20 сентября 2017 года в 10:00 по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 9а.

Приглашаем заинтересованных представителей СМИ принять участие в брифинге.

Справки по телефону: 8(8152) 68-50-46 или по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru, pressto51@fas.gov.ru (Ольга Хабарова - пресс-секретарь Мурманского УФАС России).