В Ловозере состоится совместное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области и Саамского собрания Самь Соббар

16 сентября 2017 года состоится совместное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области и Саамского собрания Самь Соббар с участием саамской общественности, представителей науки и культуры.

В рамках заседания планируется обсудить вопрос практического применения алфавитов саамского языка.

Место проведения: Ловозерский районный национальный культурный центр (с. Ловозеро, ул. Советская, д.8)

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области