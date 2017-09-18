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18.09.2017 10:50

В Мурманской области у девятиклассников начинаются экзамены государственной итоговой аттестации в резервные дни

Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена с 18 сентября начинаются резервные дни дополнительного периода государственной итоговой аттестации.

В аттестации принимают участие выпускники, у которых совпали сроки проведения основного государственного экзамена по отдельным предметам, а также обучающиеся, повторно допущенные к сдаче по соответствующему учебному предмету по решению государственной экзаменационной комиссии Мурманской области.

Сегодня выпускники сдают экзамен по русскому языку. Для проведения экзамена задействовано шесть пунктов проведения экзаменов.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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