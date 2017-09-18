Уважаемые читатели сайта! Напоминаем, что действует рубрика «Задать вопрос начальнику Главного управления МЧС России по Мурманской области»! На нашем интернет- сайте можно задать интересующий вас вопрос, кликнув по ссылке «Задать вопрос», которая помещена около фотографии начальника Главного управления в правом верхнем углу.

Хотелось бы обратить внимание граждан, которые решили воспользоваться рубрикой, что информация должна соответствовать определенным критериям, а именно:

Обращающийся должен оставить информацию о себе: ФИО, контактный телефон и адрес места жительства или регистрации, электронный адрес (e-mail);

Сообщение должно содержать конкретную информацию о поводе обращения;

Сообщение не должно содержать нецензурных выражений, угроз, ругательств и т.п.

Заявления и обращения граждан после их обязательной регистрации рассматриваются в срок до одного месяца со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – безотлагательно, но не позднее 15 дней. На проблемные вопросы, требующие времени на уточнения, гражданин обязательно получит ответ.

Вопросы и обращения в рубрику рассматриваются в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

Убедительная просьба к пользователям сайта — будьте предельно корректны. В этой рубрике задавайте только вопросы, а не выражайте свои эмоции. Надеемся на понимание!

Главное управление МЧС России по Мурманской области