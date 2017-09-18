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18.09.2017 15:10

Рубрика «Задать вопрос начальнику Главного управления МЧС России по Мурманской области»

Уважаемые читатели сайта! Напоминаем, что действует рубрика «Задать вопрос начальнику Главного управления МЧС России по Мурманской области»! На нашем интернет- сайте можно задать интересующий вас вопрос, кликнув по ссылке «Задать вопрос», которая помещена около фотографии начальника Главного управления в правом верхнем углу.

Хотелось бы обратить внимание граждан, которые решили воспользоваться рубрикой, что информация должна соответствовать определенным критериям, а именно:
Обращающийся должен оставить информацию о себе: ФИО, контактный телефон и адрес места жительства или регистрации, электронный адрес (e-mail);
Сообщение должно содержать конкретную информацию о поводе обращения;
Сообщение не должно содержать нецензурных выражений, угроз, ругательств и т.п.
Заявления и обращения граждан после их обязательной регистрации рассматриваются в срок до одного месяца со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – безотлагательно, но не позднее 15 дней. На проблемные вопросы, требующие времени на уточнения, гражданин обязательно получит ответ.
Вопросы и обращения в рубрику рассматриваются в сроки установленные законодательством Российской Федерации.
Убедительная просьба к пользователям сайта — будьте предельно корректны. В этой рубрике задавайте только вопросы, а не выражайте свои эмоции. Надеемся на понимание!  

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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