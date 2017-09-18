В Мурманском областном театре кукол состоится пресс-конференция, посвящённая открытию юбилейного 85-го театрального сезона

20 сентября в 15.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А) состоится пресс-конференция, посвящённая открытию юбилейного 85-го театрального сезона.

В пресс-конференции примут участие:

- Евгений Вячеславович Суханов, директор Мурманского областного театра кукол;

- Наталья Федотовна Петрунина, заслуженная артистка Российской Федерации, ведущий мастер сцены;

- молодые артисты, выпускники Саратовской государственной консерватория имени Л. В. Собинова - Софья Бондаренко и Дарья Захарова.

Руководство театра представит новых молодых артистов и расскажет о творческих планах театра на ближайший юбилейный сезон.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области