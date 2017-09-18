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18.09.2017 14:30

В Мурманском областном театре кукол состоится пресс-конференция, посвящённая открытию юбилейного 85-го театрального сезона

20 сентября в 15.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А) состоится пресс-конференция, посвящённая открытию юбилейного 85-го театрального сезона.

В пресс-конференции примут участие:
- Евгений Вячеславович Суханов, директор Мурманского областного театра кукол;
- Наталья Федотовна Петрунина, заслуженная артистка Российской Федерации, ведущий мастер сцены;
- молодые артисты, выпускники Саратовской государственной консерватория имени Л. В. Собинова - Софья Бондаренко и Дарья Захарова.
Руководство театра представит новых молодых артистов и расскажет о творческих планах театра на ближайший юбилейный сезон.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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