Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.09.2017 13:30

Житель поселка Умба предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровью

Заместителем прокурора Терского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению жителя поселка Умба Терского района С., 1988 г.р., в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

По версии органов предварительного расследования, 10 июня 2017 года в утреннее время обвиняемый, находясь на площади Октябрьская, после ссоры нанес другому жителю поселка один удар стеклянной бутылкой по голове, причинив ушибленную рану в затылочной области слева.
На стадии предварительного расследования С. раскаялся в содеянном, дал признательные показания и извинился перед потерпевшим.
Кроме того, обвиняемый обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Вопрос о возможности удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела или о необходимости назначения обвиняемому уголовного наказания будет решен мировым судьей судебного участка Терского района.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.53
Евро = 68.58
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.