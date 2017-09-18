Житель поселка Умба предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровью

Заместителем прокурора Терского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению жителя поселка Умба Терского района С., 1988 г.р., в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

По версии органов предварительного расследования, 10 июня 2017 года в утреннее время обвиняемый, находясь на площади Октябрьская, после ссоры нанес другому жителю поселка один удар стеклянной бутылкой по голове, причинив ушибленную рану в затылочной области слева.

На стадии предварительного расследования С. раскаялся в содеянном, дал признательные показания и извинился перед потерпевшим.

Кроме того, обвиняемый обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Вопрос о возможности удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела или о необходимости назначения обвиняемому уголовного наказания будет решен мировым судьей судебного участка Терского района.

Прокуратура Мурманской области