Сегодня - Всемирный день мониторинга воды

Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды и Международной водной ассоциации. Изначально Всемирный день мониторинга воды планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 1

Традиционное мероприятие этого Дня – взятие проб воды в разных водоемах нашей планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов. Желающим предлагается провести ряд несложных тестов по определению качества воды в местных реках, озерах и других источниках, а результаты опубликовать на сайте Всемирного дня мониторинга качества воды. Причем тестовый период стартует 22 марта во Всемирный день воды. В нашей стране мониторинг водных объектов проводится регулярно сотрудниками Центров гигиены и эпидемиологии, которые работают в каждом субъекте РФ и входят в состав Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). А требования к водопроводной воде в России регулируются нормами СанПиНа (санитарными правилами и нормами). С каждым годом в праздновании Дня мониторинга воды принимают участие все больше людей. По информации сайта WWMD, в 2011 году в мероприятиях Дня участвовали 340 тысяч человек из 77 стран мира. А сегодня мониторинг своих водоемов проводят 1,5 миллиона человек из 143 стран мира. При помощи простого набора тестов и взрослые, и дети могут исследовать качество близлежащих водоемов, включая температуру воды, её кислотность (pH), прозрачность (мутность) и растворенный кислород (DO). Результаты затем передаются участвующим сообществам по всему миру через сайт WWMC. Вы также можете поучаствовать и защитить, тем самым, наш ценный ресурс.

Ведь вода – элемент, без которого не появилась бы жизнь на Земле. Человеческий организм, как и все живое, не может существовать без живительной влаги и состоит на 3/4 из воды. Требования к качеству воды позволяют обезопасить людей от болезнетворных бактерий и вирусов, поэтому внимание к её качеству – важная задача каждого жителя планеты, думающего о своем здоровье и долголетии. И пусть мониторинг качества воды станет хорошей традицией и для вашей семьи. И, конечно же, во Всемирный день мониторинга воды хочется сказать о самых чистых водоемах мира. Например, озеро Байкал – озеро тектонического происхождения, расположенное в южной части Восточной Сибири России. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший природный резервуар пресной воды, которая здесь очень прозрачная – в отдельное время года прозрачность достигает 40 метров. Также среди чистейших водоемов мира называют озеро Пяти цветков в Китае. Вода в нём настолько чистая, что на дне можно рассмотреть стволы упавших деревьев. А специфический цвет, который меняется в зависимости от времени года, вода приобретает благодаря минеральным солям и водяными растениям. Еще отмечают чистоту и красоту озера Пейто в Канаде. Оно расположено на территории Национального парка Банф и подпитывается ледником.

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