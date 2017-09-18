Вступил в законную силу приговор в отношении женщины, совершившей сбыт наркотических средств и истязавшей своего ребенка

Прокуратурой г.Полярные Зори в Полярнозоринском районном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-ки А., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228.1, ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Помимо двух фактов сбыта наркотических средств, А. совершила два преступления в отношении своего несовершеннолетнего ребенка – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением, наряду с истязанием, то есть причинением физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.

С учетом личности подсудимой, обстоятельств, смягчающих наказание, характера и степени общественной опасности совершенных тяжких преступлений, суд в соответствии с позицией прокурора счел невозможным исправление подсудимой без изоляции от общества и признал А. виновной в совершении инкриминируемых преступлений, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, осужденная принесла на него апелляционную жалобу, полагая, что выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, просила отменить приговор и оправдать ее по преступлениям, предусмотренным ст.156, п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ.

Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы осужденной пришел к выводу о законности и справедливости постановленного приговора, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор- без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области