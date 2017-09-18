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18.09.2017 12:15

В Полярном прошло массовое уличное гуляние «Живи и здравствуй, город мой!», посвященное Дню города

В Полярном на площади «Двух капитанов» состоялась праздничная концертная программа «Живи и здравствуй, город мой!» с участием солистов и творческих коллективов Централизованной клубной системы г. Полярного.

Юные полярнинцы приняли участие в конкурсной программе «Дети По», интересных конкурсах и эстафетах, а также в веселом флэш-мобе «Смайл-шоу». В рамках празднования провели церемонию награждения победителей конкурса фотоискусства «Город в кадре». В течение всего праздника работала выставка-ярмарка «На здоровье!», на которой представили предметы утвари, книги и игрушки. Завершился День города праздничным фейерверком.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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