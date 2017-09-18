Суровый Верманский рубеж. Вблизи поселка Алакуртти увековечили память героев Великой Отечественной войны

Андрей Зайцев.

В день освобождения Алакуртти у мемориала близ посёлка преданы земле останки тридцати двух советских солдат. Этот день и это место для жителей Кандалакшского района - святые. Память героев, которые десятилетия назад, положили свои жизни ради нас, не перестают чтить благодарные потомки. Суровый Верманский рубеж - войны бессмертная страница. Небольшая речушка неподалеку от Алакуртти разделяла советские войска с вражескими силами. Несколько тяжелых лет кровопролитных боев защитники Отечества приближали победу. С той поры минуло 73 года, но память о подвиге живет и будет жить.

Глава сельского поселения Алакуртти Алексей Владимиров: "Самое важное событие в современной истории нашего посёлка. Эта дата - дата его перерождения. И значение этого события не тускнеет с годами, а лишь с возрастающей силой подчёркивает его роль и значение для Алакуртти".

В сентябре 44-го года нацистов выбили из Алакуртти. С того времени здесь проходят памятные мероприятия. По традиции, торжественный митинг, участие в котором приняли ветераны, труженики тыла и дети войны. На воинском мемориальном кладбище проводятся захоронение останков погибших солдат в период финской компании и в годы Великой Отечественной войны. В этом году преданы земле тридцать два бойца, пятеро из них были найдены поисковой группой города Салла и переданы Кандалакшскому отряду "Верман".

Настоятель Храма Святого Благоверного Александра Невского Отец Валентин: "Неимоверным, трудным усилием этих поисковиков, находят останки, открывают имена людей, бойцов, которые свою жизнь отдали для того и за то, чтобы мы могли сегодня собираться, быть со своими семьями и помнить".





