В Санкт-Петербурге завершились первый Международный рыбопромышленный форум и отраслевая выставка

Алексей Елкин.

На различных площадках мероприятия проходили 3 дня. Кольское Заполярье в северной столице представил профильный министр Андрей Иванов. С докладом, посвященным безопасности мореплавания, выступил начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев. В рамках форума на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" заложены два рыбопромысловых судна. Заказчик - мурманская компания "Мурмансельдь-2". Торжественной церемонии предшествовало подписание соглашения между предприятием и Сбербанком - о совместной реализации проектов по строительству судов и другим направлениям. Отмечено, что флагман компании - траулер "Мирах", введённый в эксплуатацию в декабре 2014 года - представляет собой уникальный для России опыт обновления рыболовного флота в современных условиях.