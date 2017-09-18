Прошлое, настоящее и будущее жителей населенного пункта. Один из старейших поселков Кольского района - Пушной - отметил день рождения - 85 лет

Любовь Дубова.

Один из старейших поселков Кольского района - Пушной - отметил день рождения - 85 лет. Серьезную дату отпраздновали у местного дома культуры. Как полагается с гостями и подарками.

На красивых холмах, у небольшой реки Воронья осенью 1932 года, был создан совхоз "Мурманск", который впоследствии стал Пушным, и сегодня населенный пункт отмечает свое 85-летие.

На площадке у дома культуры шагают первоклашки из пушновской школы. Их по нынешним меркам много. Эти мальчишки и девчонки будущее поселка.

Блиц: "Пушной красив зимой и летом , чистым воздухом всех одарил, добрым ласковым солнечным светом своих жителей он озарил".

Классный руководитель этих школьников - старожил Пушного. Любовь Коваленко привезли сюда родители, когда ей было полтора года.

Учитель начальных классов средней школы н.п. Пушной Любовь Коваленко: "Четыре барака всего лишь было, когда мы сюда приехали. Причем в четвертом бараке там и амбулатория была, и учитель начальных классов там жила".

Пушной сегодня - центр сельского поселения. Здесь проживает около 1000 северян. В былые годы жители своими трудовыми успехами в звероводстве и сельском хозяйстве прославили населенный пункт на всю страну.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат:

"Я сегодня желаю жителям Пушного развития, нашему родному поселку и, конечно, счастья здоровья благополучия".

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Здравствуй, Пушной. По поручению правительства области и лично губернатора Марины Васильевны Ковтун, поздравляю вас с этим прекрасным юбилеем".

Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталья Ведищева: "У нас сегодня очень приятная почетная миссия, поздравить всех вас, пожелать вам здоровья, счастья, личного счастья, благополучия и, конечно, мы всегда здесь будем рядом".

Среди гостей на празднике - представители казачьего общества. Они следят за порядком и выходят на сцену. В последнее время активно сотрудничают с муниципальной администрацией. В ближайших амбициозных, планах - возродить в округе сельское хозяйство.

Глава администрации сельского поселения Пушной Владимир Исаев: "У них есть возможности, есть желание, а у нас есть территория, и есть люди, есть площади, на которых можно готовить корма".

Атаман станичного казачьего общества ЗАТО Александровск Николай Лысенко: "Мы хотим на сегодня сделать так, чтобы у нас казаки участвовали и в сельском хозяйстве, и в любых мероприятиях, которые на нас будут возлагать наша область".

Сегодня Кольский район привлекает многих. Природа манит, а с развитием этнотуризма, есть надежда, что тихие уголки Заполярья получат новый виток развития.



