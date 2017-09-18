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18.09.2017 11:05

Мобильные кабинеты ждут мурманчан у крупных торговых центров. В регионе продолжается вакцинация от гриппа

Алексей Елкин.

В областном центре - возле крупных торговых центров - продолжают работать мобильные кабинеты, где можно сделать прививки от гриппа. Акция продлится до 30 сентября. При себе нужно иметь только паспорт и полис. Говоря о вакцинации, врачи акцентируют - в мире нет других действенных средств, способных защитить от осложнений. Откладывать поход к врачу не стоит. Бригады медиков выезжают на предприятия и посещают организации. Особое внимание, традиционно, юным северянам. Вакцины хватит всем, она доступна и бесплатна. В поликлиниках Мурманска продолжается акция "Стоп, грипп!", нацеленная на информирование северян. Для желающих - устные консультации, в том числе в форме тестов.
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