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18.09.2017 15:30

Маленькие мурманчане станут участниками творческой мастерской «Осенний листопад из журналов и газет»

20 сентября в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел искусства и творчества) начнет работу экологическая творческая мастерская в рамках акции «Спасём дерево!».

Цель акции - научить детей бережно относиться к природным материалам и живой природе.
Тема первого занятия - осенний листопад. Его проведет для учеников 3 класса средней образовательной школы № 43 г. Мурманска педагог мурманского Центра досуга и творчества Руслана Недозорова, а сотрудник библиотеки проведет виртуальное путешествие в осенний лес. Яркие листья и ягоды ребята будут делать из бросовых материалов.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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