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18.09.2017 10:35

В Апатитах оглашен приговор в отношении виновного в совершении двух краж и разбоя

Прокуратурой г.Апатиты поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на Л., который органами предварительного следствия обвинялся в совершении двух краж и разбоя.

В судебном заседании установлено, что подсудимый, будучи освобожденным 16 декабря 2016 года из мест лишения свободы, 12 и 26 февраля 2017 года совершил кражи у потерпевших на сумму 25 тыс. рублей и 11 тыс. рублей соответственно.
Кроме того, он же 10 апреля 2017 года, находясь в подъезде №3 д.25 по ул.Ферсмана в г.Апатиты, с целью завладения имуществом потерпевшей, напал на последнюю, толкнув ее сзади, в результате чего потерпевшая получила телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью. Воспользовавшись тем, что потерпевшая не может оказать ему сопротивления, виновный похитил у последней мобильный телефон стоимостью 5 990 рублей.
Апатитским городским судом с учетом мнения государственного обвинителя постановлен обвинительный приговор, которым подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, ч.1 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) ч.1 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.


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