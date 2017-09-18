Жителю Ковдора продали залоговый автомобиль

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области рекомендует жителям области при покупке автомобиля, либо другого имущества, проверять отсутствие на нем залога или ареста, чтобы не попасть в щекотливую ситуацию как житель г. Ковдора.

В отдел судебных приставов Ковдорского района поступил исполнительный лист об обращении взыскания на заложенное имущество мужчины, а именно — приобретенный им автомобиль на сумму 670 тысяч рублей. Мужчина был очень сильно удивлен приходу к нему приставов и поведал такую историю.

В 2016 году он приобрел в автосалоне автомобиль марки «Chrysler». Только спустя некоторое время выяснилось, что данный автомобиль находился в качестве залога у банка, о чем мужчина не знал и ему никто не сказал об обременении.

В ходе проведенных исполнительных действий судебный пристав наложил арест на автомобиль и в последующем машина была передана в специализированную организацию на реализацию.

Таким образом, добросовестный гражданин остался без приобретенного имущества.



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области