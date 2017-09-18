В Мурманске прошел областной фестиваль спортивной борьбы

Татьяна Нестерова.

В Мурманске в стенах Легкоатлетического манежа прошел областной фестиваль спортивной борьбы. Уже во второй раз. Более трехсот участников из разных городов и районов Кольского Заполярья состязались в четырех видах боевых искусств. Греко-римская борьба, самбо, дзюдо, борьба на поясах. В нашем регионе спортивные единоборства с каждым годом набирают всё большую популярность. Самые подготовленные северяне принимают участие и добиваются побед в престижных турнирах России, Европы и мира.

Начальник спортивного сооружения "Легкоатлетический манеж" Андрей Петров: "Соревнования у некоторых видов спорта являются отборочными на Северо-Западе, формируют команды. У кого-то это традиционный турнир, в рамках этого фестиваля проходит. Изюминка фестиваля, что зрителей и участников много. Это один из самых крупных турниров по единоборству в Мурманской области".