"Мой мир ПДД". Мурманских первоклассников посвятили в пешеходы

Любовь Дубова.

Мурманских первоклассников посвятили в пешеходы. Церемония прошла одновременно во многих школах города. В 38-й, перед началом уроков, родителям вручили памятки "Будь примером для нас!" В холле развернулась большая выставка-конкурс творческих семейных работ "Мой мир ПДД". В актовом зале - театрализованная музыкальная программа для самых маленьких

Инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Евгения Новикова: "В летние месяцы мы наблюдали рост детского дорожно транспортного травматизма. Особенно среди пешеходов и велосипедистов. Начальная школа - это всегда контингент особого риска. Первоклассникам необходимо особое внимание, потому что они переходят в новый статус самостоятельных пешеходов".





