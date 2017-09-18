Один из старейших поселков Кольского района отметил 85-летний юбилей

Любовь Дубова.

Один из старейших поселков Кольского района отметил юбилей. 85 лет назад, осенью 1932 года на карте Заполярья появился совхоз "Мурманск". Он впоследствии стал сельским поселением Пушной. Дату отпраздновали уличными гуляньями у местного дома культуры. Как полагается с гостями и подарками. В программе - выступление самодеятельных и казачьих коллективов, ярмарка, спортивные соревнования и парад первоклассников, за которыми - будущее поселка.

Блиц: "Односельчане, оглянись и вокруг посмотри, как наш поселок в свои уже немолодые годы празднует свое рождение, и он достоен восхищения. Пушной красив зимой и летом, чистым воздухом всех одарил и добрым, ласковым, солнечным светом своих жителей".