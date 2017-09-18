Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.09.2017 09:12

Один из старейших поселков Кольского района отметил 85-летний юбилей

Любовь Дубова.

Один из старейших поселков Кольского района отметил юбилей. 85 лет назад, осенью 1932 года на карте Заполярья появился совхоз "Мурманск". Он впоследствии стал сельским поселением Пушной. Дату отпраздновали уличными гуляньями у местного дома культуры. Как полагается с гостями и подарками. В программе - выступление самодеятельных и казачьих коллективов, ярмарка, спортивные соревнования и парад первоклассников, за которыми - будущее поселка.
Блиц: "Односельчане, оглянись и вокруг посмотри, как наш поселок в свои уже немолодые годы празднует свое рождение, и он достоен восхищения. Пушной красив зимой и летом, чистым воздухом всех одарил и добрым, ласковым, солнечным светом своих жителей".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.53
Евро = 68.58
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.