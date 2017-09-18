В Баренцевом море прошли учения по отработке отражения атак с воздуха разнородных сил Северного флота

Алексей Елкин.

В Баренцевом море - в рамках зачетного учения разнородных сил Северного флота - прошла отработка отражения атак с воздуха. Группировка надводных кораблей взаимодействовала с истребительной авиацией. Экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" и самолетов Миг-29К, выполнили подготовительные упражнения. Отработаны тактические действия сил. Стрельбы будут проведены на завершающем этапе зачетного учения. Начнутся сегодня. Напомним, с 14 сентября маневры проходят под руководством командующего Северным флотом Николая Евменова.