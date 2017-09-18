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18.09.2017 08:57

В Мурманском областном художественном музее состоялось открытие персональной выставки художника Николая Ковалева

Алексей Елкин.

Ощущение города! Название персональной выставки Николая Ковалёва. Торжественное открытие экспозиции состоялось в главном здании Мурманского областного художественного музея и посвящено 80-летию художника. Представлены свыше 80 произведений. Автор работ - Николай Николаевич Ковалёв - живописец, график, писатель и поэт, заслуженный художник России. Родился в Ставрополе, а после окончания Академии художеств, получив блестящее образование, в 1967 году приехал в Мурманск. Сегодня почитатели его таланта единодушно сходятся во мнении - мастер "прочувствовал Север".
Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников: "Мы видим, как широка, разнообразна палитра его красок, диапазон сюжетов. На этих картинах мы узнаем свой суровый, но любимый край. Узнаем себя и еще больше любим его".
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