В Мурманском областном художественном музее состоялось открытие персональной выставки художника Николая Ковалева

Алексей Елкин.

Ощущение города! Название персональной выставки Николая Ковалёва. Торжественное открытие экспозиции состоялось в главном здании Мурманского областного художественного музея и посвящено 80-летию художника. Представлены свыше 80 произведений. Автор работ - Николай Николаевич Ковалёв - живописец, график, писатель и поэт, заслуженный художник России. Родился в Ставрополе, а после окончания Академии художеств, получив блестящее образование, в 1967 году приехал в Мурманск. Сегодня почитатели его таланта единодушно сходятся во мнении - мастер "прочувствовал Север".

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников: "Мы видим, как широка, разнообразна палитра его красок, диапазон сюжетов. На этих картинах мы узнаем свой суровый, но любимый край. Узнаем себя и еще больше любим его".