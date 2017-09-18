Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.09.2017 08:50

Мурманская область на старте "Кросса наций". В Долине Уюта состоялось спортивное мероприятие

Татьяна Нестерова.

Мурманская область на старте "Кросса наций". В здоровом теле - здоровый дух! День бега в стране - самое масштабное и по массовости, и по географии спортивное мероприятие. На Кольском Севере, традиционно, главный сбор участников в Долине Уюта. Кстати, обновленной, и, как прозвучало, вовлекающей в свою орбиту новых приверженцев здорового образа жизни. Всего же в регионе на старт вышли более 5 тысяч участников.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Я думаю, что сегодня все будут победители. Кто-то победит в соревнованиях. Кто-то победит себя, встав с дивана в субботний день и придя сюда в Долину Уюта. Я желаю всем хорошего настроения, самое главное - удачи в сегодняшнем забеге".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.53
Евро = 68.58
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.