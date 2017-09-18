Мурманская область на старте "Кросса наций". В Долине Уюта состоялось спортивное мероприятие

Татьяна Нестерова.

Мурманская область на старте "Кросса наций". В здоровом теле - здоровый дух! День бега в стране - самое масштабное и по массовости, и по географии спортивное мероприятие. На Кольском Севере, традиционно, главный сбор участников в Долине Уюта. Кстати, обновленной, и, как прозвучало, вовлекающей в свою орбиту новых приверженцев здорового образа жизни. Всего же в регионе на старт вышли более 5 тысяч участников.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Я думаю, что сегодня все будут победители. Кто-то победит в соревнованиях. Кто-то победит себя, встав с дивана в субботний день и придя сюда в Долину Уюта. Я желаю всем хорошего настроения, самое главное - удачи в сегодняшнем забеге".