Стратегическое партнерство и взаимодействие МАГУ с потенциальными работодателями. Представители крупнейших предприятий региона посетили Апатитский филиал университета

Алексей Елкин.

Представители крупнейших предприятий региона посетили Апатитский филиал Мурманского арктического государственного университета. Тема встречи - стратегическое партнерство и взаимодействие МАГУ с потенциальными работодателями. В обсуждении приняли участие более 20 экспертов от бизнеса и Кольского научного центра. Согласно подписанному соглашению с университетом, - на производствах студенты проходят практику, а преподаватели - стажировку. Опорный в регионе вуз учитывает конъюнктуру рынка труда. Задача - государственная - обеспечение востребованными кадрами компании, работающие в Арктической зоне России.

Директор филиала Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты Ольга Осровкая: "Исходя из запросов работодателей конкретного региона, оно формируется в регионе. В регион этот запрос возвращается, мы набираем этих ребят и стремимся к тому, чтобы эти ребята остались здесь, именно с нашими работодателями и поэтому мы их и призываем к сотрудничеству. - Здесь в Мурманской области? Да, здесь в Мурманской области".





