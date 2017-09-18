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18.09.2017 08:30

В Мурманской области прошло мероприятие, посвященное Дню освобождения Алакуртти от немецко-фашистских захватчиков

Андрей Зайцев.


В день освобождения Алакуртти у мемориала близ посёлка преданы земле останки тридцати двух советских солдат. Этот день и это место для жителей Кандалакшского района - святые. Память героев, которые десятилетия назад, положили свои жизни ради нас, не перестают чтить благодарные потомки. Суровый Верманский рубеж - войны бессмертная страница. Небольшая речушка неподалеку от Алакуртти разделяла советские войска с вражескими силами. Несколько тяжелых лет кровопролитных боев защитники Отечества приближали победу. С той поры минуло 73 года, но память о подвиге живет и будет жить.
Глава сельского поселения Алакуртти Алексей Владимиров: "Самое важное событие в современной истории нашего посёлка. Эта дата - дата его перерождения. И значение этого события не тускнеет с годами, а лишь с возрастающей силой подчёркивает его роль и значение для Алакуртти".
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