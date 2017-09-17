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17.09.2017 14:13

Подводные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке

Сегодня в рамках проведения зачётного учения разнородных сил Северного флота в Баренцевом море два атомных подводных ракетных крейсера проекта 949А «Антей» нанесли условный ракетный удар по корабельной группировке противника.

По замыслу учения корабельную группу условного противника обозначали суда обеспечения Северного флота – спасательные буксиры СБ-523 и «Николай Чикер», а также транспорт снабжения «Маныч».

Задача обнаружить корабли условного противника была поставлена экипажам дизельной подводной лодки Кольской флотилии разнородных сил и дальнего противолодочного самолёта Ту-142 морской авиации Северного флота.

В ходе данного эпизода учения подводники и морские лётчики отработали практические навыки по освещению надводной обстановки в различных условиях ведения боевых действий на море и выдачи данных наведения для разнородных ударных сил.

Экипажи атомных подводных ракетных крейсеров в свою очередь отработали практические действия по развертыванию для нанесения ракетного удара из подводного положения по корабельным группировкам условного противника.

Данный эпизод зачётного учения разнородных сил Северного флота стал завершающим подготовительным этапом перед проведением фактических стрельб экипажами атомных подводных ракетных крейсеров по мишенным позициям.

Ракетные стрельбы практическим оружием будут выполнены силами Северного флота в ближайшее время. Они спланированы в рамках зачётного учения разнородных сил Северного флота под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Пресс-служба Северного флота
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